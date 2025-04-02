Один из последних занятых ВСУ населенных пунктов освободили под Курском

Российские военные полностью заняли село Гуево в Суджанском районе Курской области и ведут в нем зачистку. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По его информации, только за прошедшие сутки там уничтожили свыше 40 украинских боевиков. Параллельно с этим российские военные эвакуируют местных жителей.

После освобождения Гуева под контролем ВСУ остаются село Горналь и хутор Олешня, расположенные у самой границы. Официального подтверждения информации от Министерства обороны пока не было.

На днях Минобороны сообщило, что потери украинских войск в Курской области превысили 71 тысячу военных, 400 танков, а также почти достигли трех тысяч единиц другой техники.

РИА «Новости» со ссылкой на источник в группировке войск «Север» сообщило, что из Гуева бежал элитный 6-й полк Сил специальных операций Украины.