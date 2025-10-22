Один из энергообъектов под Одессой оказался почти полностью разрушен после ночной атаки
ДТЭК сообщила о повреждении энергообъекта в Одесской области
Российские военные нанесли удар по энергетическому объекту в Одесской области. Об этом сообщила пресс-служба украинской компании ДТЭК.
«Ночью нанесли удар по энергетическому объекту ДТЭК в Одесской области. Повреждения значительные. Ремонт потребует времени», — заявили в компании.
В ДТЭК добавили, что энергетики переподключили объекты критической инфраструктуры и жилые дома к резервным линиям там, где это технически возможно.
ВС России в ночь на 22 октября наносили высокоточные удары по энергетической инфраструктуре киевского режима. Аварийные отключения света фиксировали в Киевской и Днепропетровской областях, а также в Киеве.
На территории Сумской области также внедрили графики аварийных отключений, сообщила пресс-служба облэнерго.
Кроме того, российские ракеты поразили Трипольскую ТЭС — самую мощную в Киевской области.