Над Курском уничтожили украинские беспилотники

Система противовоздушной обороны сбила над Курском украинские беспилотники. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор области Александр Хинштейн.

«Над Курском сработала наша система ПВО. Над городом сбиты вражеские беспилотники», — уточнил глава региона.

Хинштейн добавил, что в Железнодорожном округе зафиксировали повреждения частных жилых домов. По его словам, сейчас информация еще уточняется. Он также попросил горожан соблюдать меры безопасности.

Ранее военный корреспондент Юрий Котенок предположил, почему украинские боевики снизили количество ночных атак БПЛА на регионы России. По его мнению, Киев может планировать масштабный налет, в том числе для того, чтобы «пробить ПВО вокруг Москвы».