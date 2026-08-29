Один человек погиб при атаке ВСУ в Севастополе
В Севастополе при ночной атаке Вооруженных сил Украины погиб один человек, еще трое получили ранения. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«В Севастополе наши военные, силы ПВО и мобильные огневые группы отразили ночную атаку ВСУ. В общей сложности сбито 26 БПЛА», — заявил глава региона.
В результате погиб мужчина 1981 года рождения — он находился во дворе своего дома в районе Монастырского шоссе.
Еще трое пострадали: пожилой мужчина и женщина получили осколочные ранения и минно-взрывные травмы средней тяжести, один молодой человек обратился в больницу самостоятельно.
Ударами повреждены восемь частных и три многоквартирных дома, а также 15 автомобилей.
В Ростовской области при ночной атаке ВСУ пострадали семь человек. Четырем раненым, в том числе двум детям, понадобилась госпитализация.