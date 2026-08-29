При атаке БПЛА на Ростовскую область пострадали семь человек

Слюсарь сообщил о семи пострадавших при атаке БПЛА на Ростовскую область

Семь человек пострадали в результате массированной атаки беспилотников на Ростовскую область. Об этом на платформе «Макс» сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

По его словам, четырех пострадавших, включая двоих детей, госпитализировали в Ростове-на-Дону. Еще три человека обратились за медицинской помощью в Аксайском районе.

«В результате падения обломков БПЛА в Пролетарском районе получили повреждения два многоквартирных дома. Ведется эвакуация жителей, на месте работают экстренные службы. Развернут временный пункт размещения», — написал Слюсарь.

Губернатор добавил, что в Багаевском районе повреждения получили частные дома, там пострадавших нет. В Аксайском районе обломки БПЛА обнаружили на территории складских помещений, зафиксировали пожар в лесополосе.

Ранее два человека стали жертвами атака украинского беспилотника на микроавтобус под Белгородом.