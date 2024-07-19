Два человека пострадали при атаке украинских БПЛА на Курск

Смирнов заявил о двух пострадавших при атаке БПЛА на Курск ночью 19 июля

Два жителя Курска получили ранения и ожоги после атаки украинских беспилотников минувшей ночью. Об этом заявил в своем Telegram врио губернатора региона Алексей Смирнов.

«Этой ночью наши бойцы ПВО уничтожили 11 украинских БПЛА самолетного типа. Падение обломков было зафиксировано на нескольких улицах Курска», — подчеркнул он.

На улице Дружининской после падения обломков пострадали два горожанина. Им оказали необходимую помощь на месте происшествия.

Смирнов напомнил о том, что приближаться к обломкам ракет и беспилотников нельзя. Тем более нельзя к ним прикасаться. Это может быть смертельно опасно.

«Сообщить о находке нужно по телефону 112», — заключил врио губернатора.