Над Курской областью сбили украинскую ракету и 8 дронов

Над территорией Курской области сбили ракету ВСУ и восемь БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов в Telegram-канале .

«Опасность БПЛА еще действует. При обнаружении обломков не приближайтесь к ним, это очень опасно! Сообщить о находке можно по телефону 112», — предупредил он.

Утром 15 ноября губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что регион подвергся массированной атаке беспилотниками. По его словам, российские силы ПВО перехватили несколько десятков дронов в Крымском и Красноармейском районах.

В Крымске обломки БПЛА упали на территорию четырех домовладений. Повредилась крыша одного дома и один автомобиль. В результате происшествия никто не пострадал.