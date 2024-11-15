Над Курской областью сбили украинскую ракету и 8 дронов

Над территорией Курской области сбили ракету ВСУ и восемь БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов в Telegram-канале.
«Опасность БПЛА еще действует. При обнаружении обломков не приближайтесь к ним, это очень опасно! Сообщить о находке можно по телефону 112», — предупредил он.
Утром 15 ноября губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что регион подвергся массированной атаке беспилотниками. По его словам, российские силы ПВО перехватили несколько десятков дронов в Крымском и Красноармейском районах.
В Крымске обломки БПЛА упали на территорию четырех домовладений. Повредилась крыша одного дома и один автомобиль. В результате происшествия никто не пострадал.
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