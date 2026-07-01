Один человек погиб и 14 пострадали после атаки ВСУ в Белгородской области

Мирный житель скончался после целенаправленной атаки ВСУ на Шебекинский округ в Белгородской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев в мессенджере «Макс» .

«Во время целенаправленного удара ВСУ в Шебекинском округе погиб мирный житель», — написал он.

Также Шуваев заявил, что в Шебекинском, Валуйском, Ракитянском, Борисовском и Белгородском округах пострадали 14 человек, шестеро до сих пор находятся в больницах.

Ранее в Тверской области после падения обломков БПЛА на частный дом погибла 61-летняя женщина. Губернатор региона Виталий Королев поручил оказать ее родственникам необходимую помощь.

Сегодня за ночь силы противовоздушной обороны ликвидировали 179 украинских дронов. БПЛА сбили над пятью областями, Краснодарским и Ставропольским краями, Московским регионом, Крымом и акваториями Азовского и Черного морей.