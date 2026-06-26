Один человек погиб, четверо пострадали в Запорожской области из-за атак ВСУ

За прошедшие сутки в Запорожской области в результате атак ВСУ пострадали четыре человека, один погиб. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий в «Максе» .

В регионе зафиксировано 18 ударов украинских беспилотников по населенным пунктам.

В Приазовском округе под удар попали два автомобиля, один человек пострадал, его доставили в больницу. В Васильевском пострадали кровля кафе и здание отделения флюорографии Васильевской ЦРБ, ранен мужчина.

На дороге Мелитополь — Васильевка близ села Новобогдановка беспилотником был уничтожен автомобиль «ГАЗель», водитель погиб.

В Михайловском округе были атакованы станция технического обслуживания и магазины, из-за детонации сбитых БПЛА горела сухая трава. В Каменско-Днепровском повреждена кровля частного дома.

Ранее Минобороны сообщило, что силы ПВО за ночь ликвидировали 660 беспилотников ВСУ над Россией. За два утренних часа с 7:00 до 9:00 уничтожены еще 46 украинских БПЛА.