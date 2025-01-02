Краснодарские десантники уничтожили три танка ВСУ в приграничных районах Курской области. Кадры работы российских военных опубликовала пресс-служба Минобороны.

Расчеты БПЛА разведывательного дивизиона артиллерийского соединения ВДВ из Краснодарского края ликвидировали вражескую бронетехнику ВСУ с помощью FPV-дронов с управлением по оптоволокну.

Оборонное ведомство страны также отметило, что вылетевшие на «свободную охоту» беспилотники были снаряжены боеприпасами, на них не действовала система радиоэлектронной борьбы противника.

«Вскоре были обнаружены украинские танки: один на дороге, второй в поле, а третий — спрятанный в лесопосадке», — уточнили в Минобороны.

Бойцы ВС РФ уничтожили, в частности, два танка советского производства и один, поставленный странами НАТО.

Ранее российские военные ликвидировали шесть немецких танков Leopard в зоне спецоперации в течение одной недели, причем уничтожение одной бронемашины в Харьковской области сняли на видео.