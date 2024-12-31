Четыре беспилотника и два безэкипажных катера ВСУ уничтожили близ Севастополя

Минувшей ночью российские военные успешно отразили атаку ВСУ над акваторией Черного моря. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram-канале .

По предварительной информации, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили четыре беспилотника самолетного типа. Также ВС России сбили два безэкипажных катера, обнаруженных вблизи берега.

«Все городские службы работают в усиленном режиме. Прошу сохранять спокойствие и находиться в безопасных местах», — написал Развожаев.

Ранее Минобороны сообщило о мощной попытке атаки ВСУ на регионы России. Почти 70 украинских беспилотников сбили в восьми регионах страны в ночь с 30 на 31 декабря: 11 БПЛА уничтожили в небе над Краснодарским краем, 25 — над Брянской областью, 10 — над Смоленщиной, два — над Тверской, а также по одному над Калужской, Курской и Ростовской областями.