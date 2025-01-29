Один беспилотник уничтожили за ночь в Ростовской области

Этой ночью средства радиоэлектронной борьбы подавили беспилотник в небе над Ростовской областью. Об этом в Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.

По его словам, фрагменты БПЛА рухнули в Мясниковском районе.

«Он упал за пределами населенных пунктов, пострадавших и разрушений на земле нет», — сказал губернатор.

Сегодня ночью массированной атаке беспилотников подверглась Смоленская область. Как заявил губернатор Василий Анохин, средства ПВО и РЭБ уничтожали дроны. По предварительной информации, один из БПЛА сбили во время попытки нападения на объект ядерной энергетики. В ходе ЧП никто не пострадал.

Еще в ночь на 29 января украинские дроны атаковали Нижегородскую область. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин. Он отметил, что обломки сбитого дрона упали на территорию одного из предприятий Кстовской промзоны. Из-за этого начался пожар.