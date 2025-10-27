За ночь средства ПВО сбили над Россией почти 200 беспилотников

За ночь силы противовоздушной обороны сбили почти 200 украинских беспилотников над Россией. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 193 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — заявили в ведомстве.

Больше всего дронов сбили в Брянской области — 47. Также 42 ликвидировали в Калужской, 40 — в Московском регионе, 34 из которых летели на Москву, 32 — в Тульской области, 10 — в Курской, семь — в Орловской, по четыре — в Ростовской и Воронежской, по два в Оренбургской и Тамбовской, по одному — в Белгородской, Липецкой и Самарской областях.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что украинский беспилотник атаковал микроавтобус с мирными жителями. В результате ЧП погиб водитель, пять пассажиров пострадали, их оперативно госпитализировали.