Одесса вслед за Киевом частично осталась без света
В Одессе после массированной атаки произошли перебои со светом
Город Одесса частично остался без света после нескольких взрывов. Об этом сообщил Telegram-канал «Зеркало недели».
По данным журналистов, перебои в подаче электроэнергии наблюдались после ударов российских беспилотников. Официальная информация от властей не поступала.
По словам очевидцев, серия взрывов сопровождалась яркими вспышками, после чего в Одессе частично отключили электричество. Также в некоторых районах перестала поступать вода.
В ходе ударов по критической инфраструктуре были поражены местная электроподстанция и железнодорожный узел «Застава-1». Массированный удар наносился силами российских «Гераней».
Мэр Киева Виталий Кличко объявил о сложной ситуации с электроснабжением после мощных взрывов на объектах энергетической инфраструктуры. На фоне блэкаута в украинской столице произошел транспортный коллапс.