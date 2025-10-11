Одесса вслед за Киевом частично осталась без света

В Одессе после массированной атаки произошли перебои со светом

Город Одесса частично остался без света после нескольких взрывов. Об этом сообщил Telegram-канал «Зеркало недели».

По данным журналистов, перебои в подаче электроэнергии наблюдались после ударов российских беспилотников. Официальная информация от властей не поступала.

По словам очевидцев, серия взрывов сопровождалась яркими вспышками, после чего в Одессе частично отключили электричество. Также в некоторых районах перестала поступать вода.

В ходе ударов по критической инфраструктуре были поражены местная электроподстанция и железнодорожный узел «Застава-1». Массированный удар наносился силами российских «Гераней».

Мэр Киева Виталий Кличко объявил о сложной ситуации с электроснабжением после мощных взрывов на объектах энергетической инфраструктуры. На фоне блэкаута в украинской столице произошел транспортный коллапс.