Российские силы продолжают выносить энергетическую и транспортную инфраструктуру в Одессе и области. Целями становятся мосты, логистические хабы, железная дорога и, конечно, Большой Одесский порт. Подробнее об этом объекте и его реальных хозяевах — в материале 360.ru.

Портовую инфраструктуру разбирают по косточкам За три года в Большом Одесском порту загрузились и выгрузились почти семь тысяч кораблей. Объем грузов, который прошел через его терминалы за это время, превышает 162 миллиона тонн. Такую статистику привели на днях в «Добров в эфире».

Вывозят оттуда в основном растительное масло и зерно, а завозят, помимо прочего, огромное количество ремкомплектов для инфраструктурных и энергетических объектов, уточнил эксперт Евразийского центра экономических исследований Александр Александровский. Плюс запасные дизель-генераторы и газа-генераторы. Словом, все то, без чего энергетической системе республики уже давно пришел бы полный конец. Помимо этого, сюда в режиме нон-стоп прибывают суда с боеприпасами и оружием, причем нелегально. Выглядит схема следующим образом: украинские танкеры с зерном плывут в Европу, там отгружают его и возвращаются якобы пустыми. Однако на деле в нейтральных водах контейнеры судов загружают оружием.

Фото: РИА «Новости»

Сейчас Большой Одесский порт начали буквально разбирать по косточкам: точечные удары российских сил постепенно провоцируют технологический инфаркт, при котором портовая инфраструктура будет не в состоянии не то что принять грузы, а даже провести корабль или грузовое судно на стоянку. И конечно, это продолжительный процесс. Дело в том, что Большой Одесский порт — это не один, а целых три города: Одесса, Черноморск и Южный. Длина причалов составляет более 18 километров, и волноломы, построенные еще во времена СССР, рассчитаны на 10-балльный шторм. Российские «Кинжалы», «Искандеры» и «Герани» продолжают свою работу в регионе, методично обрывая логистические цепочки поставок оружия для ВСУ и, как следствие, перекрывая финансовые потоки в Киев, Лондон и Нью-Йорк.

Фото: РИА «Новости»

Кто на самом деле хозяин порта в Одессе Для киевских властей Одесса — самая настоящая золотая жила. Здесь расположены завод по ремонту боевых самолетов, производство, где строят боевые корабли и катера, беспилотники, и предприятие для тяжелых грузовиков. При этом реальными владельцами Одесского порта на сегодняшний день являются не Владимир Зеленский и Ко, а три компании. Две из них — Cargill и Bunge — из США, а третья — Viterra — из Канады. На Украине они скупают зерно за бесценок, а продают по реальным ценам, получая огромную прибыль.

Любопытно, что большую заинтересованность в этом объекте инфраструктуры проявляет Польша. Еще в апреле этого года заместитель министра сельского хозяйства и развития села Михал Колодзейчак заявлял, что Варшава должна купить или арендовать порт в Одессе.

У нас должно быть видение Польши в отношении Украины. Но я до сих пор ни от кого не услышал ничего конкретного. Почему в Польше мы не говорим о том, что я сейчас хочу предложить: чтобы украинцы сдали в аренду, например, на 50 лет или продали нам пристань, где поляки могли бы иметь свой зерновой порт? Михал Колодзейчак

«Например, в Одессе, куда ехало бы польское зерно, европейское зерно, и таким образом мы обеспечим себе доступ к Черному морю, где тонна пшеницы для стран Африки в среднем стоит на 100 злотых (более 25 долларов — прим. ред.) выше, так как там ниже стоимость транспорта», — заметил он. И естественно, разрешать вопросы с польскими интересами в Одесской области будет не Киев. И не пресловутые западные компании, а британцы, которые успешно зарабатывают здесь и на американцах, и на канадцах. Речь о британской Lloyd’s, занимающейся страховкой кораблей и грузов. Причем цена на страховку огромная — пять процентов от стоимости судна и всего груза, который оно должно перевезти. Таким образом, большая одесская операция России очень больно ударит не только по ВСУ и по прибыли, которая утекает с нелегальных поставок на Банковую, но и по западным интересантам в лице сразу трех стран.