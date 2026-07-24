Российские войска провели серию массированных атак по стратегически важным портам и транспортным узлам Украины. Эти объекты были задействованы в обеспечении потребностей украинской армии, сообщила пресс-служба Минобороны России в телеграм-канале .

Для поражения объектов инфраструктуры ВСУ российские войска задействовали высокоточное оружие. Ракеты запускали истребители-бомбардировщики. Атаку поддержали ударные беспилотники.

Под огонь попали ключевые логистические точки ВСУ в нескольких украинских портах. В Одессе уничтожили крупный распределительный центр. На его складах хранились военные грузы.

На территории порта «Южный» российские силы ликвидировали базы с аналогичным имуществом. Сгорели и топливные резервуары, которыми пользовалась армия Украины.

Не остался без внимания российского оборонного ведомства и Николаевский морской порт. Здесь высокоточным оружием поразили два буксира, ими также пользовались ВСУ.

Кроме того, еще два судна с военными грузами для Украины заметили на пути в порт «Черноморск». И балкер, и сухогруз удалось накрыть огнем.

Глобальные перевозчики уже начали обходить стороной украинские порты. Политолог Станкевич в беседе с 360.ru предположил, что Украина в ближайшее время может потерять до 90% всего экспорта.