«Спасибо бойцам ПВО». Еще четыре украинских ракеты сбили утром под Курском

Врио губернатора Смирнов: в Курской области утром сбили еще 4 украинские ракеты

Фото: РИА «Новости»

Утром 24 августа киевский режим в очередной раз попытался атаковать Курскую область. В небе над регионом сбили четыре вражеских ракеты, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

«Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы!» — написал он.

До этого командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что российским военным удалось освободить от украинских боевиков населенный пункт в Курской области. Он отметил, что войска удерживают и уничтожают врага на этом направлении.

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