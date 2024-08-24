«Спасибо бойцам ПВО». Еще четыре украинских ракеты сбили утром под Курском

Утром 24 августа киевский режим в очередной раз попытался атаковать Курскую область. В небе над регионом сбили четыре вражеских ракеты, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале .

«Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы!» — написал он.

До этого командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что российским военным удалось освободить от украинских боевиков населенный пункт в Курской области. Он отметил, что войска удерживают и уничтожают врага на этом направлении.