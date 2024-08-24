Бойцы «Ахмата» вывели 40 срочников из окружения в Курской области

Кадыров: бойцы Ахмата вывели 40 срочников из окружения под Курском

Фото: РИА «Новости»

Российские военные вывели из окружения в Курской области 40 срочников. Об этом заявил чеченский лидер Рамзан Кадыров в Telegram-канале.

Он приложил видео, на котором командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов показал шестерых военнослужащих. Именно эти военные помогли солдатам.

«Эти бойцы отбивали многочисленные атаки врага, пока у них не кончились боеприпасы. После этого они ушли, чтобы не попасть в плен, и вывели с собой из кольца еще 40 молодых ребят из числа срочников», — написал он.

Лидер Чечни объяснил, что бойцы выполняли задачи на одном из участков границы. Четверо из них служат в полку «Ахмат-Чечня», а двое — пограничники. Военные вместе дошли до частей, пройдя несколько десятков километров через леса и достигли группы спецназа «Ахмат». Их путь занял 18 дней. Никто из солдат не попал в плен.

Ранее Апти Алаудинов заявил, что российские бойцы успешно отражают атаки ВСУ в Курской области. Он отметил, что бои идут круглосуточно, Украинские войска пытаются продавить позиции, но ситуация остается контролируемой.

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