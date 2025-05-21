Очередную партию гуманитарного груза отправили в зону СВО из Мытищ

Посылки отправили землякам, которые сейчас находятся в Луганской Народной республике. В скором времени вся помощь будет доставлена на передовую.

Секретарь местного отделения «Единой России» Юлия Купецкая, председатель Совета депутатов городского округа Мытищи Андрей Гореликов и руководитель фонда «От сердца к сердцу» Юрий Гончарук отправили новую партию гуманитарной помощи в зону боевых действий.

По просьбам бойцов закупили сложное техническое оборудование: коптеры, определители дронов и другие устройства. Также военнослужащим передали тепловизорные одеяла, инструменты для блиндажей, генератор, маскировочные сети от волонтеров фонда и продукты питания.

«Помощь нашим военнослужащим мы доставляем регулярно. В этой работе важно единство тех, кто находится в тылу. Волонтеры, общественные организации, предприниматели и неравнодушные граждане — вместе с бойцами мы приближаем такую нужную Победу», — сказала глава округа Юлия Купецкая.