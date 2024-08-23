Очередной западный журналист незаконно побывал в Курской области

Журналист Deutsche Welle Нике Коннолли незаконно побывал в Курской области

Kirill Chubotin/Keystone Press Agency
Фото: Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Курскую область незаконно проник еще один корреспондент. На этот раз в российском регионе оказался Нике Коннолли из немецкой медиакорпорации Deutsche Welle*.

Издание отметило, что Коннолли приезжал в Суджу. В поездке его сопровождали украинские военные. Журналист пробыл там несколько часов.

На днях в беседе с радио Sputnik представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что власти отдельно будут рассматривать каждый случай незаконного проникновения в Курскую область западных журналистов.

До этого МИД России выразил протест временной поверенной в делах США Стефани Холмс. Поводом для этого послужило присутствие и работа американских журналистов и ЧВК в Курской области.

* Признана иноагентом в России.

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Lu Hanxin/Xinhua

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