В Курскую область незаконно проник еще один корреспондент. На этот раз в российском регионе оказался Нике Коннолли из немецкой медиакорпорации Deutsche Welle*.

Издание отметило, что Коннолли приезжал в Суджу. В поездке его сопровождали украинские военные. Журналист пробыл там несколько часов.

На днях в беседе с радио Sputnik представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что власти отдельно будут рассматривать каждый случай незаконного проникновения в Курскую область западных журналистов.

До этого МИД России выразил протест временной поверенной в делах США Стефани Холмс. Поводом для этого послужило присутствие и работа американских журналистов и ЧВК в Курской области.

* Признана иноагентом в России.