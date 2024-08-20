Временную поверенную в делах США в России Стефани Холмс вызвали в МИД и выразили ей решительный протест из-за действий американских журналистов и ЧВК в Курской области. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Американские репортеры незаконно проникли на территорию России, чтобы снимать для Украины пропагандистские сюжеты. Кроме того, появились свидетельства, что в регионе орудуют наемники из США.

Временной поверенной сообщили, что против лиц, совершивших эти действия, проведут расследования, чтобы привлечь их к ответственности. Они становятся законной военной целью для России, добавили в МИД. Также дипломата предупредили, что эти события доказывают вовлеченность США в конфликт.

Сенатор Григорий Карасин, комментируя поездку американских журналистов в Суджу, назвал ее провокацией и проявлением тупости.