Временную поверенную в делах США вызвали в МИД

МИД России выразил решительный протест временной поверенной в делах США Холмс

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Временную поверенную в делах США в России Стефани Холмс вызвали в МИД и выразили ей решительный протест из-за действий американских журналистов и ЧВК в Курской области. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Американские репортеры незаконно проникли на территорию России, чтобы снимать для Украины пропагандистские сюжеты. Кроме того, появились свидетельства, что в регионе орудуют наемники из США.

Временной поверенной сообщили, что против лиц, совершивших эти действия, проведут расследования, чтобы привлечь их к ответственности. Они становятся законной военной целью для России, добавили в МИД. Также дипломата предупредили, что эти события доказывают вовлеченность США в конфликт.

Сенатор Григорий Карасин, комментируя поездку американских журналистов в Суджу, назвал ее провокацией и проявлением тупости.

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