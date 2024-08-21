Захарова предостерегла западных журналистов от проникновения в Курскую область

Захарова: РФ будет держать на контроле каждый случай с западными СМИ под Курском

Россия рассмотрит каждый случай незаконного проникновения западной прессы в Курскую область. Об этом радио Sputnik заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Она объяснила, что Россия будет проводить проверку по каждому случаю. По ее словам, ситуация будет отслеживаться вне зависимости от того, из какой страны прибыл журналист.

«И с каждым журналистом, или так называемым журналистом, или теми, кто работает под прикрытием западных журналистов <…> каждый этот случай будет, безусловно, на контроле», — подчеркнула дипломат.

Захарова напомнила, что западные журналисты нарушили закон, когда прибыли в Курскую область без визовых документов. По ее мнению, единственной целью проникновения представителей иностранной прессы в регион является пропаганда, которая нужна Западу «кровь из носа».

Ранее российский МИД вызвал временную поверенную в делах США в России Стефани Холмс. Ей сообщили, что Россия проведет расследование в отношении американских журналистов и ЧВК, которые незаконно проникли в Курскую область.