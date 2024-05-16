Очередной украинский дрон сбили под Белгородом | 360°

Спецоперация 16 мая 2024, 19:50 Очередной украинский дрон сбили под Белгородом Минобороны: украинский беспилотник уничтожили в Белгородской области Официальный Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

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Дежурные средства противовоздушной обороны ликвидировали украинский беспилотник над Белгородской областью 16 мая около 18:00. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа», — указали в оборонном ведомстве.

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что регион атаковали два дрона. Один беспилотник упал на проезжую часть, второй — сбила система ПВО в районе села Пушкарное Белгородского района.

«Есть повреждения — в Белгороде выбиты окна в квартире одного многоквартирного дома и поврежден один автомобиль», — написал он.

На всей территории Белгородской области работал сигнал ракетной опасности. После сообщений о ликвидации дрона его отменили.

В этот же день военные сбили два снаряда из РСЗО «Ольха» под Белгородом. В ночь на 16 мая системы ПВО также ликвидировали 11 беспилотников самолетного типа над различными регионами страны. Попытки атак зафиксировали в Белгородской, Тульской, Брянской и Калужской областях, а также в Крыму.