«Очередное ухудшение». Песков объяснил, над чем должна задуматься Украина

Срока у обозначенных российским лидером Владимиром Путиным предложений по мирному решению украинского кризиса нет, однако обстановка на поле боя быстро меняется. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его слова передало РИА «Новости» .

«Нет. Они бессрочные, разумеется. Но ситуация на фронте, она динамично меняется. И наступит какой-то момент, когда она опять поменяется таким образом, что для киевского режима это будет означать очередное ухудшение позиций», — сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что Украине важно учитывать этот факт и взвесить риски.

Ранее Песков заявил, что Путину доложили о реакции Запада на мирный план главы государства. По его словам, президент назвал предсказуемым поведение западного руководства.