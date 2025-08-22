«Очередное словоблудие». Ермака поставили на место после заявления об уступке территорий

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов раскритиковал слова главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака о нежелании идти на территориальные уступки, назвав их пустыми рассуждениями. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Ранее в интервью итальянской газете Corriere della Sera Ермак заявил, что Украина не собирается идти на территориальные уступки России, но осознает, что не может вернуть потерянные территории силой.

«Ермак занимается очередным словоблудием. Его заявление — это его личные психологические проблемы. Нам признание от Ермака не надо. Жители новых субъектов Российской Федерации уже свой исторический выбор сделали. Он окончательный и бесповоротный», — сказал Рогов.

Он отметил, что представители киевской власти делают такие заявления, чтобы получить больше преимуществ в процессе мирного урегулирования конфликта на Украине, утверждает он.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник предупредил о возможности немедленного ядерного ответа, если Украина ударит по территории России западными дальнобойными ракетами.

«Если вдруг, не дай бог, будут нанесены удары иностранными ракетами в глубину территории России, отвечать будут, может быть, даже не „Орешником“, а тактическим ядерным оружием. Или если какая-то страна Евросоюза нанесет удар по России, тогда будет ответ уже ядерный», — подчеркнул он в беседе News.ru.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам, замруководителя фракции СРЗП Алексей Чепа также предупреждал о риске ядерной войны из-за Украины.

По его словам, если Украина вступит в НАТО, все ракеты малой дальности будут стоять на границе с Россией. Тогда это изменит стратегию обороны и создаст угрозу Европе — РФ будет применять ядерное оружие.