Очередь из 600 машин скопилась перед Крымским мостом

Перед Крымским мостом образовалась очередь из 600 автомобилей

Фото: РИА «Новости»

В очереди перед мостом в Крыму встали 600 автомобилей. Информация об этом появилась в Telegram-канале оперативной информации по переправе.

Около 360 машин встали со стороны Керчи, еще 240 — со стороны Тамани.

Утром 29 июня движение по Крымскому перекрывали на час. Из-за этого на переправе образовались скопления авто.

На Крымском мосту периодически ограничивают движение транспорта, в том числе из-за попыток атак на полуостров со стороны Украины.

Спикер военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук ранее заявил, что переправа через Керченский пролив перестала иметь военное значение. В возможном уничтожении моста больше нет смысла.

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