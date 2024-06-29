Очередь из 600 машин скопилась перед Крымским мостом
Перед Крымским мостом образовалась очередь из 600 автомобилей
В очереди перед мостом в Крыму встали 600 автомобилей. Информация об этом появилась в Telegram-канале оперативной информации по переправе.
Около 360 машин встали со стороны Керчи, еще 240 — со стороны Тамани.
Утром 29 июня движение по Крымскому перекрывали на час. Из-за этого на переправе образовались скопления авто.
На Крымском мосту периодически ограничивают движение транспорта, в том числе из-за попыток атак на полуостров со стороны Украины.
Спикер военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук ранее заявил, что переправа через Керченский пролив перестала иметь военное значение. В возможном уничтожении моста больше нет смысла.