Украина отказалась считать Крымский мост целью для атак

Спикер ВМС Украины Плетенчук заявил о потере Крымским мостом военного значения

Фото: РИА «Новости»

Крымский мост больше не имеет значения с военной точки зрения, поэтому его возможное уничтожение не даст никакого эффекта. Об этом в интервью «РБК Украина» заявил спикер военно-морских сил страны Дмитрий Плетенчук.

Он пояснил, что российские военные перестроили свою логистику, и теперь через Крымский мост отправляют меньше четверти всех грузов, отдавая предпочтение паромной переправе.

«Поэтому этот мост уже такого тактически-стратегического значения не имеет после тех повреждений, которые он получил в результате совместной операции СБУ и ВМС с атакой дронов», — заявил Плетенчук.

В конце мая министр обороны России Андрей Белоусов объявил об отражении массированной атаки по Крымскому мосту со стороны ВСУ. Он пояснил, что боевики запустили по переправе 10 оперативно-тактических ракет ATACMS, которые сбили на подлете к переправе.

В начале октября 2022 года на Крымском мосту взорвался начиненный взрывчаткой грузовик. При детонации погибли пять человек. Организаторами и исполнителями теракта следователи назвали украинские спецслужбы. Председатель СБУ Василий Малюк спустя год признал, что за взрывом стояло его ведомство.

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