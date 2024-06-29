Крымский мост перекрывали для автомобилей утром 29 июня

Крымский мост перекрыли для автомобилей в 09:23 29 июня. Об этом сообщили в Telegram-канале инфоцентра, оповещающего о ситуации на автоподходах к переправе. Уже яерез 17 минут ограничение сняли.

Во время перекрытия движения водителей, находящихся на мосту и в зоне досмотра, попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Причину меры не уточняли. Проезд вновь открыли в 09:40.

По данным на 10:00, в пробке со стороны Тамани находилось 255 транспортных средств, время ожидания составляло около часа. Со стороны Керчи образовалась очередь из 390 транспортных средств. Время ожидания превышало час.

Ранее спикер военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук заявил журналистам, что Крымский мост перестал иметь военное значение и в его возможном уничтожении больше нет смысла. Он пояснил, что теперь ВС России отправляют через мост меньше четверти грузов, предпочитая паромную переправу.