«Очень тяжело и страшно». Курянка рассказала о спасении детей из-под обстрела ВСУ

Жительница Курской области Ольга Горлачева в одиночку вывезла из обстреливаемого ВСУ Суджанского района девятерых детей. В беседе с 360.ru женщина рассказала, как спасала свою семью.

Когда украинские военные начали обстреливать село Заолешенка, Ольга решила не медлить и самостоятельно выбираться из населенного пункта. Она загрузила троих своих детей, пятерых детей свекрови и племянника в автомобиль и поехала под непрерывным огнем ВСУ.

«Мы доехали до Большое Солдатское, пересидели там пару часов. Когда начала работать наша авиация, я поехала в Курск. На одном из участков дороги передо мной загорелась фура. Дети сильно испугались. Морально им было очень тяжело и страшно», — рассказала собеседница 360.ru.

В результате Ольга добралась до Курска, где пробыла с семьей несколько дней. Сейчас россиянка с детьми находится в Воронежской области.

Ранее житель Курской области пробрался в приграничную Суджу и самостоятельно вывел свою жену и пятерых детей. В беседе с 360.ru он рассказал, что весь путь прятался от украинских диверсантов.