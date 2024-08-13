«Открыл по мне огонь». Многодетный отец рассказал о спасении семьи в Судже

Многодетный житель Курской области пробрался в приграничную Суджу под обстрелами автоматчика ВСУ, чтобы вывести свою жену и пятерых детей. В беседе с 360.ru мужчина рассказал, что весь путь преодолел, прячась от украинских диверсантов.

«Утром я был у развилки на Мартыновку и пошел пешком. По дороге встретил наших военных. Они мне стали советовать не идти дальше», — сказал он.

Однако у мужчины была одна цель — спасти семью, поэтому он мужественно направился дальше. Идя вдоль дороги, суджанин видел украинские дроны. Когда до города осталось около километра, он стал свидетелем работы украинского пулеметчика.

«Я остановился и посмотрел, как он работает. Мирные машины пропускал через одну. Какой системы он придерживался, непонятно. Он меня увидел и открыл по мне огонь. Я упал и прополз дальше по траве. Так я попал в город», — поделился собеседник 360.ru.

В самой Судже мужчина быстро добрался до близких. Он рассказал, что все сборы у семьи заняли не более 10 минут. После этого глава семейства дал небольшой инструктаж, и они отправились в обратный путь.

В определенный момент семья попала в поле зрения украинского автоматчика, который начал по ним стрелять. Этот участок мужчина с детьми и женой проползли. Там были большие кусты, поэтому они шли, сильно пригнувшись.

Потом попались участки, которые пришлось преодолевать перебежками. Сейчас семья находится в одном из пунктов временного размещения в Курске.

За время боев в Курской области погибли 12 человек. С ранениями госпитализировали 121 мирного жителя.