«Очень странно». В МИД ответили на ультиматум Трампа

МИД России: страны НАТО не заинтересованы в мире на Украине

Решение президента США Дональда Трампа передать вопрос вооружений НАТО свидетельствует, что страны Североатлантического альянса не заинтересованы в урегулировании на Украине. На это указал замминистра иностранных дел России Александр Грушко, которого процитировало РИА «Новости» .

При этом замглавы МИД подчеркнул, что в России отрицательно относятся к таким поставкам.

Кроме того, Грушко назвал «очень странным» ультиматум Трампа о необходимости урегулировать конфликт на Украине в течение 50 дней.

«Любая договоренность предполагает ведение переговоров. На сегодняшний день одна сторона физически отсутствует — это украинская сторона», — добавил дипломат.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал заявления Трампа серьезными и заявил, что российским властям нужно время, чтобы их проанализировать и отреагировать на них.