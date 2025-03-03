Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что до окончания конфликта еще «очень-очень далеко». Об этом в своем Telegram-канале сообщило украинское издание «Страна.ua».

Украинский лидер общался с журналистами перед вылетом из Великобритании.

«До соглашения об окончании военного конфликта еще очень-очень далеко», — заявил глава киевского режима.

Зеленский добавил, что «никто еще этого не начал». Он также отверг идею территориальных уступок ради мира. По его словам, такая сделка не более чем силовое разделение земель и принуждение, что в будущем грозит возобновлением конфликта.

До этого советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что Киеву придется на них пойти.

Ранее Зеленский нахамил американскому сенатору Линдси Грэму, заявив, что украинского президента будут выбирать на Украине, а не у него дома. Глава киевского режима также предложил американцу гражданство Украины, отметив, что лишь в этом случае его голос будет иметь хоть какой-то вес и к нему прислушаются.