Обвиняемый в убийстве пермского следователя отправится на спецоперацию

Подозреваемый в рамках уголовного дела об убийстве главы отдела Следственного комитета в Перми заключил контракт с Министерством обороны о прохождении военной службы в зоне спецоперации. Об этом РИА «Новости» сообщили в краевом суде.
«Производство по уголовному делу 18 декабря в отношении Головина приостановлено в связи с заключением им контракта о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации», — отметили в органе.
В сентябре этого года стало известно об убийстве главы следственного отдела по Свердловскому району Перми краевого управления СК Евгения Середина, совершенном с особой жестокостью. Позже по подозрению в совершении преступления задержали бывшего сотрудника Росгваридии и мужа экс-супруги жертвы.
Ранее сообщалось, что возможным мотивом для убийства главы территориального отдела СК в Перми стала ревность.
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