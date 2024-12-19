Обвиняемый в убийстве пермского следователя отправится на спецоперацию

Подсудимый по делу об убийстве главы теротдела СК в Перми пойдет на СВО

Подозреваемый в рамках уголовного дела об убийстве главы отдела Следственного комитета в Перми заключил контракт с Министерством обороны о прохождении военной службы в зоне спецоперации. Об этом РИА «Новости» сообщили в краевом суде.

«Производство по уголовному делу 18 декабря в отношении Головина приостановлено в связи с заключением им контракта о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации», — отметили в органе.

В сентябре этого года стало известно об убийстве главы следственного отдела по Свердловскому району Перми краевого управления СК Евгения Середина, совершенном с особой жестокостью. Позже по подозрению в совершении преступления задержали бывшего сотрудника Росгваридии и мужа экс-супруги жертвы.

Ранее сообщалось, что возможным мотивом для убийства главы территориального отдела СК в Перми стала ревность.