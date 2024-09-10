Главу теротдела СК в Перми зарубили топором

СК проверит версию убийства главы теротдела СК в Перми на почве ревности

В Перми убили руководителя территориального отдела СК. Вероятным мотивом для совершения преступления стала ревность, сообщила пресс-служба ведомства.

После случившегося возбудили уголовное дело по статье об убийстве, совершенном с особой жестокостью. Подозреваемого уже задержали, в ближайшее время ему предъявят обвинение. Следствие планирует обратиться в суд, чтобы мужчину заключили под стражу.

«Следствием устанавливаются все мотивы совершенного преступления, проверяется версия об убийстве на почве ревности», — указали в СК.

По данным РИА «Новости», речь идет об убийстве главы Свердловского отдела следственного управления Следственного комитета по Пермскому краю Евгения Середкина. Как сообщил источник агентства, в совершении преступления подозревают сожителя его бывшей жены.

«Он убит в квартире. Да, топором. Подозреваемый — сожитель бывшей жены, он задержан», — подчеркнул собеседник агентства.