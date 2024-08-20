Обвиненный в мошенничестве генерал Попов не исключил возвращения в зону спецоперации

Mash: арестованный генерал-майор Попов выразил готовность вернуться в зону СВО

Фото: РИА «Новости»

Генерал-майор Иван Попов, фигурант уголовного дела о мошенничестве, согласился отправиться в зону проведения специальной военной операции. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Попов рассказал, что отправится на поле боя, если так решит командование ВС России. По данным издания, сейчас он находится под домашним арестом и занимается чтением книг исторической и военно-морской тематики.

Адвокат генерала Сергей Буйновский заявил, что инициированная Следственным комитетом экспертиза документов выявила несоответствие почерка Попова с оставленными от его имени подписями. Юрист подтвердил, что эти результаты указывают на невиновность его подзащитного.

Генерала обвиняют в том, что он занимался хищением объектов металлопроката, которые покупала администрация Запорожской области. Гарнизонный военный суд арестовал его в мае, сообщил RT.

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