Обстрел ВСУ серьезно повредил энергоинфраструктуру Белгорода

В результате атаки украинских боевиков серьезные повреждения в Белгороде получила система энергоснабжения. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«По итогам вечернего ракетного обстрела серьезные повреждения системы теплоснабжения и энергоснабжения. Наши энергетики героически стараются справиться с задачей. Сейчас занимаются восстановлением ущерба, который нанесли враги. Надеюсь, изменения не создадут большого дискомфорта жителям Белгорода», — написал он.

Вечером 8 ноября средства противовоздушной обороны сбили несколько беспилотников над Белгородом и Белгородским районом, заявляли в Минобороны. По предварительной информации, среди местных жителей никто не пострадал. Гладков отмечал, что без электричества остались около 20 тысяч абонентов.

Ранее дроны ВСУ пытались атаковать ТЭЦ в Вологодской и Курской областях.