Обстрел ВСУ оставил без света шесть белгородских сел | 360°

Спецоперация 08 мая 2024, 13:29 Обстрел ВСУ оставил без света шесть белгородских сел Белгородский губернатор Гладков: обстрел ВСУ повредил ЛЭП и обесточил шесть сел РИА «Новости»

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Украинские боевики обстреляли из артиллерии село Муром Шебекинского городского округа Белгородской области. Прилетевшие в населенный пункт снаряды повредили линию электропередач. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он подчеркнул, что без света остались жители пострадавшего от обстрела Мурома, а также сел, Архангельское, Нехотеевка, Шамино, Коровино. Частично обесточено село Новая Таволжанка.

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Аварийные службы приступят к работе по восстановлению подачи электроэнергии после согласования с Министерством обороны.

Украинские боевики перешли на новую тактику для атаки на населенные пункты Белгородской области и стали чаще запускать ударные беспилотники. Такой дрон прилетел в село Малиновка, где врезался в грузовик.

В понедельник, 6 мая, прилетевшие с территории Украины беспилотники ударили по двум микроавтобусам и легковому автомобилю в Борисовском районе Белгородской области. На месте погибли семь человек. В среду, 8 мая, стало известно, что в больнице скончался получивший ранения мужчина. Гладков принес соболезнования родным и близким.