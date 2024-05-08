Обстрел ВСУ оставил без света шесть белгородских сел | 360°

08 мая 2024, 13:29
Обстрел ВСУ оставил без света шесть белгородских сел
Белгородский губернатор Гладков: обстрел ВСУ повредил ЛЭП и обесточил шесть сел
Украинские боевики обстреляли из артиллерии село Муром Шебекинского городского округа Белгородской области. Прилетевшие в населенный пункт снаряды повредили линию электропередач. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Он подчеркнул, что без света остались жители пострадавшего от обстрела Мурома, а также сел, Архангельское, Нехотеевка, Шамино, Коровино. Частично обесточено село Новая Таволжанка.
Реклама
Аварийные службы приступят к работе по восстановлению подачи электроэнергии после согласования с Министерством обороны.
Украинские боевики перешли на новую тактику для атаки на населенные пункты Белгородской области и стали чаще запускать ударные беспилотники. Такой дрон прилетел в село Малиновка, где врезался в грузовик.
В понедельник, 6 мая, прилетевшие с территории Украины беспилотники ударили по двум микроавтобусам и легковому автомобилю в Борисовском районе Белгородской области. На месте погибли семь человек. В среду, 8 мая, стало известно, что в больнице скончался получивший ранения мужчина. Гладков принес соболезнования родным и близким.
Электричество
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
Реклама
Реклама