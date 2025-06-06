Пострадавшая при обстреле Рыльска пенсионерка умерла в больнице

В Курской области скончалась 83-летняя пенсионерка, которую госпитализировали после обстрела киевскими боевиками Рыльска. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.

«Сегодня утром в больнице скончалась 83-летняя женщина, раненная в ходе вчерашнего обстрела Рыльска», — написал он.

Чиновник рассказал, что травмы, которые получила пенсионерка, были слишком серьезными. Врачи оказали всю необходимую медицинскую помощь, но спасти пожилую женщину не удалось.

Хинштейн выразил соболезнования всем родным и близким погибшей и пообещал помочь ее семье.

Атака на Рыльск произошла накануне. Удар пришелся по многоквартирному и частным домам. От взрывной волны повреждены несколько жилых домов в переулке улиц Розы Люксембург и Фрунзе. Стекла выбило у неработающего хлебозавода.