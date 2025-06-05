При атаке ВСУ на Рыльск в Курской области погибла многодетная мать

Хинштейн заявил о погибшей женщине и восьми раненных при ударе ВСУ по Рыльску

При атаке украинских боевиков по Рыльску в Курской области погибла 32-летняя местная жительница. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Удар пришелся по многоквартирному и частным домам. Еще несколько жилых домов в переулке улиц Розы Люксембург и Фрунзе получили повреждения из-за взрывной волны. Также у неработающего хлебозавода выбило стекла.

«По предварительным данным, к глубокому сожалению, в результате удара погибла 32-летняя женщина. Самые искренние соболезнования родным», — написал временно исполняющий глава Курской области.

Он добавил, что у погибшей остались трое несовершеннолетних детей. Хинштейн подчеркнул, что семья получит всю помощь, которая потребуется.

Пострадали еще шесть человек, из них пять женщин и один мужчина. Одна из пострадавших, 83-летняя женщина, поступила в больницу в тяжелом состоянии.

На месте случившегося работают оперативные службы.

Ранее стало известно, что частный дом загорелся в Рыльске после атаки дрона ВСУ. Обошлось без пострадавших.