Четыре ракеты ВСУ уничтожили в небе Курской области за ночь

Смирнов: 4 ракеты ВСУ и 4 беспилотника уничтожили под Курском за ночь

В небе над Курской областью минувшей ночью уничтожили четыре ракеты ВСУ и четыре беспилотника. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале .

«Ночью четыре украинские ракеты и четыре БПЛА самолетного типа были уничтожены в небе Курской области. При обнаружении обломков не трогайте их, а сразу звоните 112», — написал он.

Смирнов поблагодарил расчеты противовоздушной обороны за защиту региона. Бойцы группы «Вагнер» и батальоны добровольческого корпуса Минобороны прибыли в Курскую область. Как сообщил Telegram-канал Shot, они вступили в бой против боевиков ВСУ под Суджей.

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов вместе с одним отрядом также прибыл в регион. Он отметил, что в Курской области не происходит никаких необратимых процессов.