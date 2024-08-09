Четыре ракеты ВСУ уничтожили в небе Курской области за ночь

Смирнов: 4 ракеты ВСУ и 4 беспилотника уничтожили под Курском за ночь

Фото: РИА «Новости»

В небе над Курской областью минувшей ночью уничтожили четыре ракеты ВСУ и четыре беспилотника. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

«Ночью четыре украинские ракеты и четыре БПЛА самолетного типа были уничтожены в небе Курской области. При обнаружении обломков не трогайте их, а сразу звоните 112», — написал он.

Смирнов поблагодарил расчеты противовоздушной обороны за защиту региона. Бойцы группы «Вагнер» и батальоны добровольческого корпуса Минобороны прибыли в Курскую область. Как сообщил Telegram-канал Shot, они вступили в бой против боевиков ВСУ под Суджей.

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов вместе с одним отрядом также прибыл в регион. Он отметил, что в Курской области не происходит никаких необратимых процессов.

Своевременно и необходимо. Какие законы подписал Путин

Фейк: украинские боевики угнали машину скорой в Курской области

«Я»-синдром. Что такое ЧСВ и как его распознать

Застрявшие в Анапе. Почему отдыхающие не могут покинуть курорт

Нарушили все табу. Кто приказал Зеленскому атаковать Курскую область

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте