Мир 30 апреля 2024, 21:35 Украинцев предупредили о серьезных последствиях потери Часова Яра Spiegel: ВС РФ после взятия Часова Яра получат контроль над соседними городами РИА «Новости»

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Российские войска после освобождения Часова Яра получат огневой контроль над соседними городами. Об этом предупредил обозреватель издания Der Spiegel.

В публикации отметили, что Часов Яр расположен на стратегически важной возвышенности между Константиновкой и Артемовском, за ним — открытая местность.

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«Если русские возьмут Часов Яр, они получат огневой контроль над городами в окрестностях», — заявил автор статьи.

Украинского президента Владимира Зеленского предупредили, что ВСУ вряд ли удастся удержать Часов Яр. Его переход под контроль российской армии ускорит ее продвижение в Донбассе. Также ВС России получат доступ к линии снабжения и важнейшим оборонительным сооружениям ВСУ на этом направлении.

При этом глава украинского государства рассуждает, что страну примут в НАТО, как только ВСУ одержат «победу». Зеленский назвал вступление в альянс политическим вопросом.