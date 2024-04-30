Украинцев предупредили о серьезных последствиях потери Часова Яра | 360°

30 апреля 2024, 21:35
Украинцев предупредили о серьезных последствиях потери Часова Яра
Spiegel: ВС РФ после взятия Часова Яра получат контроль над соседними городами
Российские войска после освобождения Часова Яра получат огневой контроль над соседними городами. Об этом предупредил обозреватель издания Der Spiegel.
В публикации отметили, что Часов Яр расположен на стратегически важной возвышенности между Константиновкой и Артемовском, за ним — открытая местность.
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«Если русские возьмут Часов Яр, они получат огневой контроль над городами в окрестностях», — заявил автор статьи.
Украинского президента Владимира Зеленского предупредили, что ВСУ вряд ли удастся удержать Часов Яр. Его переход под контроль российской армии ускорит ее продвижение в Донбассе. Также ВС России получат доступ к линии снабжения и важнейшим оборонительным сооружениям ВСУ на этом направлении.
При этом глава украинского государства рассуждает, что страну примут в НАТО, как только ВСУ одержат «победу». Зеленский назвал вступление в альянс политическим вопросом.
Владимир Зеленский
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Специальная военная операция РФ на Украине
Часов Яр
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