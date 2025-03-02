Работающие в Донбассе наблюдатели миссии ОБСЕ передавали украинским военным секретные данные о расположении сил ЛНР и ДНР. Об этом корреспонденту Hellas Journal Панайотису Павлосу заявил бывший посол Греции на Украине Василиос Борновас.

По его словам, из-за слитых данных позиции в ЛНР и ДНР подвергались обстрелам со стороны ВСУ.

«Одна из проблем, которая меня особенно поразила, касалась использования конфиденциальной информации, предоставленной наблюдателями ОБСЕ, о расположении вооружений на российской стороне линии фронта на востоке Украины», — отметил дипломат.

Он добавил, что напряженность в регионе возникала из-за обязательного использования украинского языка, а также из-за запрета на русский язык.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала ОБСЕ зафиксировать зверства ВСУ в селе в Русское Поречное Курской области. Он подчеркнула, что международным структурам следует инициировать разбирательства в связи со случившимся.