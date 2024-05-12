Гладков попросил белгородцев не создавать толпу у разрушенного дома на Щорса | 360°

Спецоперация 12 мая 2024, 13:16 Гладков попросил белгородцев не создавать толпу у разрушенного дома на Щорса

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призвал жителей не создавать толпу у разрушенной многоэтажки на улице Щорса. Кадры общения главы региона с горожанами показал ТАСС.

Сейчас на месте продолжается разбор завалов. Во время работ у здания обрушился чердачный этаж с крышей, сначала устоявший при попадании украинского снаряда в дом. В результате его падения под завалами оказались несколько спасателей, указывал источник агентства.

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В администрации губернатора при этом уточнили, что во время обрушения верхнего перекрытия ни спасатели, ни волонтеры не пострадали.

Днем 12 мая ВСУ подвергли Белгород массированному обстрелу. Один из снарядов попал в жилой дом на улице Щорса. В результате в здании обрушился целый подъезд.

По информации Mash, при обстреле города пострадали 32 человека, всех доставят в областную больницу.

Под завалами рухнувшего дома сейчас может находиться до 10 человек, добавил источник канала. По его словам, при падении этажей погибли семь местных жителей.

Из-под обломков извлекли 12 человек, среди них двое детей.

По факту случившегося возбудили дело о теракте.