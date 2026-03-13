«Обрезаем и дальше идем». Жители Харьковщины начали бороться с дронами ВСУ
Жители Харьковщины ножницами обрезают нити оптоволоконных дронов ВСУ
Жители Харьковской области применили новый способ борьбы с украинскими оптоволоконными дронами, используя для этого ножницы. Об этом РИА «Новости» рассказала местная жительница Наталья.
«Атакуют и автомобили у нас, и велосипедистов, просто обычных мирных людей. Уже с ножницами стали ходить. Где видим эти нитки от дрона, сразу обрезаем и дальше идем», — рассказала она.
Глава военно-гражданской администрации Виталий Ганчев в феврале сообщал, что российские войска контролируют около 80 поселков Харьковской области.
Украинские дроны ранее атаковали автозаправочную станцию в Запорожской области. Осколками посекло школьный автобус, пострадали три подростка и тренер.
До этого в регионе пострадали более 10 человек и погибла женщина, когда боевики ВСУ атаковали беспилотниками многоквартирные дома в Васильевке. Одна из многоэтажек из-за удара БПЛА и пожара почти полностью разрушилась.