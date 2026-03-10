Четыре человека пострадали при атаке дронов ВСУ в Запорожской области

Украинские беспилотники ударили по автозаправочной станции в Запорожской области, осколками посекло автобус детской спортивной школы. Есть пострадавшие, сообщил в телеграм-канале губернатор Евгений Балицкий.

Украинские дроны атаковали АЗС в Токмакском муниципальном округе. Пострадали три подростка и тренер, их госпитализировали.

«Очередной акт вопиющего терроризма со стороны киевского нацизма, который не знает границ», — подчеркнул Балицкий.

Ранее Минобороны сообщило о ликвидации 163 украинских беспилотников над российскими регионами, а также акваториями Черного и Азовского моря в ночь на 9 марта. Наибольшее количество вражеских БПЛА силы противовоздушной обороны сбили над Брянской областью — 54.