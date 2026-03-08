При атаке ВСУ в Васильевке погибла женщина, пострадали более 10 человек

Более 10 человек получили ранения, одна женщина погибла при атаке дронов ВСУ на многоквартирные дома в Васильевке Запорожской области. По мере разбора завалов число погибших может увеличиться, сообщила ТАСС глава Васильевского муниципального округа Наталья Романиченко.

«[Пострадали] более 10 человек, и ночью было найдено тело женщины. Оперативные службы и сейчас работают, проверяют, чтобы никого не было под завалами», — сказала она.

Романиченко уточнила, что первый украинский дрон атаковал около 22:00. В результате удара и пожара многоквартирный дом почти полностью разрушился.

В соседних зданиях выбило стекла. Кроме того, обрушился подъезд еще одного многоквартирного дома, расположенного на другой улице.

ВСУ также пытаются атаковать службы, устраняющие последствия ЧП.

Ночью Украина нанесла массированный ракетный удар по Белгороду. Серьезные повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры. По предварительным данным, жертв нет.