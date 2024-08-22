«Обречена». Алаудинов сделал важное заявление о спецоперации

У России нет других вариантов, кроме как победить в спецоперации. Такое заявление сделал командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов в своем Telegram-канале .

«Мы с вами должны осознанно для себя сделать вывод окончательно, раз и навсегда, что Россия обречена на победу», — подчеркнул он.

Алаудинов отмечал, что украинские боевики атаковали Курскую область для отказа России от СВО, напомнил RT. Но этого не произошло. По мнению генерал-майора, бои у курского приграничья, а также вся спецоперация завершатся через два-три месяца.

Ранее командир спецназа «Ахмат» сообщил, что обстановка на Курском направлении находится под контролем. Российские бойцы примерно понимают планы противника, они остановили продвижение ВСУ.