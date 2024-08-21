Алаудинов: «Ахмат» начал готовиться к отражению удара ВСУ под Курском

Украинские боевики занялись перегруппировкой на Курском направлении. В это время бойцы спецназа «Ахмат» готовятся отразить удар подразделений ВСУ, сообщил ТАСС заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов.

«Обстановка под контролем. Противник занят перегруппировкой. Не готов сказать на данный момент, куда он собирается ударить», — сказал он.

Алаудинов подчеркнул, что бойца спецназа примерно понимают планы противника.

«Мы тоже занимаемся приготовлением к его следующему удару», — отметил генерал-майор.

Ранее в Курской области рядом с деревней Спальное российские военные взяли в плен 18 штурмовиков ВСУ. Боевикам пришлось сдаться морским пехотинцам 810-й бригады Черноморского флота.