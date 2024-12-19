«Обратный эффект». В США оценили последствия убийства Кириллова для Киева

NYT: в ЦРУ отметили нулевой эффект от убийства Кириллова для ВСУ и переговоров

Западные чиновники и аналитики заявили, что убийство начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова не улучшит положение ВСУ на поле боя и может оказать обратный эффект на переговоры России и Украины. Об этом сообщило издание The New York Times со ссылкой на экспертов.

Экс-глава резидентуры ЦРУ Дуглас Лондон отметил, что убийство российского генерала окажет скорее «психологический эффект», но никак не скажется на боеспособности армии РФ.

Бывший сотрудник управления ЦРУ Ральф Гофф назвал действия Киева «ошибочной стратегией».

«Если они не будут осторожны, они создадут обратный эффект. Они так сильно разозлят россиян, что те скажут, что мы не заинтересованы в переговорах», — заявил он.

Ранее будущий спецпосланник по Украине президента США Дональда Трампа Кит Келлог считает, что убийство Кириллова как «не самый разумный шаг» со стороны Киева. Он отметил, что нельзя устраивать теракты в мирном городе.