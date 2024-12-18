Спецпосланник Трампа раскритиковал Украину за убийство генерала Кириллова

Убийство начальника войск РХБЗ, генерал-майора Игоря Кириллова не станет препятствием для начала мирных переговоров России и Украины. Об этом в эфире телеканала Fox News заявил специальный посланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог. Запись он опубликовал на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

Он пояснил, что как военный генерал придерживается правил ведения войны и считает, что устраивать теракт в мирном городе нельзя.

«Я не думаю, что это был разумный шаг. Просто есть своего рода правила ведения войны. Если вы генерал и вы находитесь на поле боя, то вы можете стать целью для своего противника. Но расширять боевые действия на мирный город нельзя» — заявил Келлог.

Начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов погиб при взрыве заминированного самоката около жилого дома на Рязанском шоссе в Москве во вторник, 17 декабря. Второй жертвой теракта стал помощник высокопоставленного военного Илья Поликарпов, который приехал за своим начальником перед выходом на службу.

Следователи завели уголовное дело о теракте, убийстве и незаконном обороте взрывчатых веществ. На следующий день силовики задержали подозреваемого в организации теракта. Им оказался уроженец Узбекистана. В ходе допроса он заявил, что его завербовали украинские спецслужбы, которые пообещали ему 100 тысяч долларов и выезд в Евросоюз.